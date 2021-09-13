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Владивосток13 сентября 2021 9:21

«Точка роста», где дети могут проводить опыты, открылась в приморской школе

До 2024 года власти хотят открыть 411 таких лабораторных «точек» с современной аппаратурой
Руслан НОВИКОВ
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Микроскопы «Точки роста»

Микроскопы «Точки роста»

Фото: Правительство Приморского края

В Лесозаводске, в школе №4, открылся Центр образования «Точка роста» - современная лаборатория. Ученики школы смогут применить знания на практике: например, вживую наблюдать за ростом молекул в микроскопы, проводить химические опыты.

Как сообщили в пресс-службе правительства, большая часть сельских школ и учреждений малых городов обзаведутся «взрослой» аппаратурой. Всего в планах – 411 «Точек роста», а 43 из них оборудуют уже до конца года.

На открытии Центра в Лесозаводске присутствовал глава края Олег Кожемяко, он назвал такие классы драйверами развития.

- Это живая работа, когда на деле можете опробовать те или иные навыки, - сказал Кожемяко.

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