Приморцы платят за коммунальные услуги меньше, чем в Хабаровском крае и на Камчатке

Стоимость ЖКУ в Приморье на 46-м месте по стране Фото: Александр ГЛУЗ

Рейтинг субъектов страны по стоимости ЖК-услуг россиян составило РИА Новости. В список вошел весь дальневосточный регион. Приморье заняло 46 место.

На ЖКУ приморцы в среднем тратят до 5,3 тысячи рублей в месяц. Это чуть больше одной десяти от расходов средней приморской семьи. Дороже всего среди регионов ДФО камчатская «коммуналка» - жители полуострова платят до 8787 рублей, это целых 12,5% от расходов семьи. Камчатский край занял 80-е место. Недалеко расположился Хабаровский край с 69-м местом: 6310 рублей (11,3% расходов семьи).

Легче всего Сахалинской области: за «коммуналку» жители платят 6013 рублей в среднем, при этом это лишь 9% от всех расходов.

Амурская область заняло 58-е место с 4610 рублей ежемесячной траты на ЖКУ.

По всей России ценник за свет и воду вырос на 6,5%, составив в среднем около 5 тысяч рублей в месяц. Москвичи в незавидной позиции: ежемесячно за «коммуналку» в столице отдают до 11 тысяч рублей, при этом лишь 13% расходов средней семьи.

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