Восемь километров трассы Горные Ключи–Лесозаводск отремонтируют конца года

Дороги Лесозаводска ждут ремонта Фото: Правительство Приморского края

До конца текущего года отремонтируют дорогу до Лесозаводска. Восемь километров самых проблемных участков трассы Горные Ключи – Лесозаводск дождались подрядчика. Ямочный ремонт затронет и село Иннокентьевку, а до села Донское дорогу засыпят новым слоем «гравийки», как сообщили в пресс-службе правительства края.

На нужды дорог Лесозаводска губернатор направил 132 миллиона рублей: оплачивает ремонт краевой бюджет. Параллельно идет ремонт еще 30 километров внутригородских дорог.

Глава края Олег Кожемяко отметил, что Лесозаводску нужен филиал Примавтодора:

- Объемы работ большие, их нужно выполнять быстро, не тратить время на поиск подрядчиков. Соответствующее поручение краевой минтранс получит, - сказал Кожемяко.

Отремонтируют и мост на въезде в Лесозаводск: власти помогут с документацией. Тогда местная мэрий сможет начать работы по обновлению моста.

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