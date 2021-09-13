Таёжный фестиваль «Сделано в Приморье. Осенние истории» стартует во Владивостоке 16 сентября

Фестиваль начнется уже скоро.

Фестиваль «Сделано в Приморье. Осенние истории» меняет летнюю тематику на таежную с 16 сентября. На пешеходной площадке на улице Адмирала Фокина будут работать таёжная ярмарка и гастроулицаVladiFoodStreet. Для гостей праздника также пройдут бесплатные кулинарные мастер-классы от Школы дальневосточной кухни.

«В течение двух недель приморцы смогут приобрести качественную продукцию местного производства, отведают настоящие таёжные блюда и даже научаться их готовить. На фестивале представлена исключительно приморская продукция. Мы специально отбираем только местных производителей и приоритет отдаем тем, кто из края. Фестиваль «Сделано в Приморье» — это не столько место для торговли, главная наша задача —поддержать приморского производителя и научить предпринимателей продвигать свой товар. Делать его более узнаваемым и работать с покупателями, получать обратную связь от них», - отметил генеральный директор центра «Мой бизнес» Евгений Никифоров.

Главной темой таёжного фестиваля станут дикоросы и приморский мёд. Лучшие производители Приморского края также представят другую продукцию таёжных промыслов: чаи, варенья, орехи, таёжную косметику и сувениры, которые пользуются большой популярностью. В прошлом году гости ярмарки приобрели более 3 тонн мёда, 500 кг травяного чая, более 60 литров берёзового сока и 50 кг грибов.

В период проведения TAIGAFEST гастроулицаVladiFoodStreet тоже станет таёжной и раскроет вкусы Уссурийской тайги в доступном стритфуд-формате. Участники, среди которых проекты «Чи-Фань», «Супра», BlackStarBurger, PitaGrill, CoffeeMachineBakery, «Паста Мания», Octopus, добавят специальные позиции в меню. И будут кормить гостей бао с папоротником и тофу, грузинскими пончиками с клюквенным соусом, бургерами с ягодной заправкой и другими блюдами.

Для тех, кто любит не только есть, но и готовить, пройдут бесплатные гастрономические мастер-классы от Школы дальневосточной кухни, на которых повара покажут, каким образом интегрировать продукты тайги в ежедневный рацион. Мастер-классы будут проходить по пятницам, субботам и воскресеньям в кафе «Миндаль» (Владивосток, ул. Адмирала Фокина, 23Д).

«Школа дальневосточной кухни началась в 2019 году как социальный проект: команда PacificRussiaFood и шеф-повара ведущих ресторанов Владивостока стали проводить выездные мастер-классы дальневосточной кухни в детских домах Приморского края. В то же время мы постоянно получали запросы на организацию кулинарных мастер-классов в Приморье для всех желающих и в 2021 году открыли это направление. Благодаря поддержке Центра «Мой бизнес» мы бесплатно проведём 10 мастер-классов на Фестивале тайги. Будем использовать локальные продукты, представленные на таёжной ярмарке, и учить готовить из них интересные блюда, тем самым поддерживая производителей Приморского края и раскрывая потенциал даров Уссурийской тайги», - сказала руководитель проекта по развитию дальневосточной кухни PacificRussiaFood и Школы дальневосточной кухни Татьяна Заречнева.

Также в зоне проведения ярмарки творческое объединение EffectGraff создаст на глазах прохожих арт-объект — мурал «Дикоросы Уссурийской тайги», который будет содержать стилизованные изображения амурского тигра, дикоросов бассейна реки Уссури и таёжный пейзаж. Под изображением каждого дикороса будет нанесено его название и QR-код на соответствующую страницу открытой энциклопедии таёжных продуктов на портале двкухня.рф.

Эти же дикоросы украсят открытки, которые гости праздника смогут отправить своим родным и близким в любой регион страны. На площадке будет работать таёжная Почта России.

Официальное открытие таёжной ярмарки с культурно-развлекательной программой состоится 17 сентября в 17:00.

Фестиваль тайги TAIGAFEST придуман и с 2017 года проводится командой проекта развития дальневосточной кухни PacificRussiaFood. Таёжная ярмарка и городской гастрономический фестиваль в рамках проекта «Сделано в Приморье» проводятся Центром «Мой бизнес» и проектом развития дальневосточной кухни PacificRussiaFood при поддержке Правительства Приморского края и союза «Приморская торгово-промышленная палата».

Стратегические партнёры TAIGAFEST – Туристско-информационный центр Приморского края, АНО «Центр Амурский тигр», Тихоокеанский туристический союз и digital-агентство «Точно!». Партнёр фестиваля – Почта России. TAIGAFEST входит в цикл мероприятий, представленных в Концепции развития гастрономического туризма в Приморском крае на основе дальневосточной кухни на период 2021—2025 гг.

Следить за новостями фестиваля можно на официальном сайте taigafest.ru и в Instagram-аккаунтах @prf.festivalsи @pacificrussiafoodie.