Слабонервным не смотреть: издевательство над приморцами обнаружили в лесах края

Приморцы обзавидовались находке Фото: Андрей ЦЫГАНОВ

В социальных сетях обсуждают видеозапись одной находки – в лесу «штурмовики», как называют себя сами авторы видео, нашли грибной рай. На кадрах под ногами операторов дары леса раскинулись чуть ли не на площадь двухкомнатной квартиры.

- Вышли штурмовать лес приморский, уже полтора часа не можем отсюда выйти, - комментируют авторы видео свою находку. Опята, как можно предположить с кадров, займут не одно ведро грибников.

В комментариях удачливым приморцам завидуют и отшучиваются:

- Вообще психику мне подорвали, - пишет одна из жительниц.

В Приморье и ранее делились в сети грибным урожаем: похоже, сезон в этом году удался.

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