В Приморье COVID-19 заболели 65 460 человек

Оперативные данные по ковиду на 14 сентября Фото: ИВАНОВА Диана

Актуальные данные по распространению коронавирусной инфекции в Приморье опубликовал оперативный штаб. По состоянию на 14 сентября в крае заболели еще 223 человека, всего же с начала пандемии выявлено 65 460 случаев заражения.

За сутки выздоровели 112 приморцев, всего с болезнью справились 58 282 пациента.

К сожалению, четыре человека скончались от ковида. Всего от вируса погибли 1 093 человека.

Таким образом получается, что на сегодняшний день официально от заразы лечатся 6 085 заболевших.

В Приморье продолжается вакцинация населения. Хотя бы одним компонентом привиты 400 863 жителя региона, это более 21,3% процентов населения. Специалисты отмечают, что для спокойной жизни нужно, чтобы эта цифра достигла минимум 60%.

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