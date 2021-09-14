Проезд на остров Русский временно ограничат

Фото: dpskontrol__125rus

Проезд на остров Русский будет недоступен водителям 25 сентября с 7:30 до 12:30. В этот день на территории острова пройдет Galaxy Vladivostok Marathon – Международный Владивостокский марафон, краевое культурное мероприятия. Бегуны пройдут дистанции марафона (42,2 километра), полумарафона; также предусмотрены маршруты в 10, 5 и 1 километр для детей.

Забег начнется на Русском для дистанций марафона и полумарафона, поэтому движение автомобилей будет временно запрещено.

Участники маршрутов в 5 и 10 километров стартуют с улиц Калинина и Бархатной.

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