В поселке Горные Ключи в Приморье восстановят советскую курортную зону

Минеральная вода Горных Ключей Фото: Правительство Приморского края

Поселок Горные Ключи в Приморском крае в советское время был популярной туристической точкой отдыха: с санаторием и минеральной водой, которая и сейчас производится на предприятии близ поселка. На встрече с главой края Олегом Кожемяко работники предприятия, жители Горных Ключей, выразили опасения насчет родного уголка. На это губернатор пообещал разработать мастер-план для восстановления санаторной зоны.

По информации пресс-службы правительства края, в мастер-плане рекреационной зоны учтут создание экологических троп, парков, скверов. Глава Приморья обозначил, что хочет привлечь людей на санаторное лечение и отдых. Пенсионеры-ветераны смогут лечиться в обновленном санатории за счет краевого бюджета, заверил Кожемяко.

Будущие санатории смогут также принять участие в госпрограмме и получать деньги на развитие курортного лечения.

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