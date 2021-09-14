Программа «Земский доктор» позволит выплачивать врачам от 30 тысяч до 2 миллионов рублей

Участковых терапевтов зовут работать в села и деревни Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Во время поездки в Лесозаводский городской округ глава края Олег Кожемяко рассказал жителям о новых мерах поддержки медицины в Приморье. Расширится программа «Земский доктор»: ее цель – снабдить квалифицированными медиками весь край, как сообщили в пресс-службе правительства края.

Медицина Лесозаводска оставляет желать лучшего, на встрече с губернатором жители не могли обойти тему стороной:

- В городе отсутствует МРТ, люди вынуждены ездить на обследование в Спасск-Дальний и Владивосток, - пожаловались приморцы.

Кожемяко заявил, что квоты программы увеличатся из краевого бюджета. Врачам, приехавшим в северные районы, выплатят два миллиона рублей при трудоустройстве. Другие меры поддержки «земских» врачей актуальны для всех районов, кроме крупных городов.

Участковые терапевты дополнительно будут получать до 30 тысяч рублей, медикам первичного звена также предоставят арендное жилье.

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