После холодов во вторник и среду в Приморье потеплеет до 25°С

Погода даст еще один шанс отдохнуть на море Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В понедельник, 13 сентября, осадки прошли только в южной половине края. Минимальная температура была низкой, особенно на севере, где воздух охладел +2…+9°С.

По информации Примпогоды, во вторник, 14 сентября, пройдет небольшой дождь на большей части территории края. Температура останется на уровне понедельника: +18...+22°С.

В среду, 15 сентября, вторгнется антициклон, и дожди окончательно прекратятся. Воздух быстро остынет ночью, похолодает до +1°С в континентальных районах. Во второй половине дня столбики термометров поднимутся до +19...+25°С в центральных и южных районах.

Во Владивостоке во вторник, 14 сентября, переменная облачность, без осадков, воздух прогреется до +20...+23°С. В среду ночью температура понизится до +11...+14°С, после обеда потеплеет до +19...+22°С. День будет солнечным.

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