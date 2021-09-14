Бродячих псов Дальнереченска проверят на бешенство

Бездомные четвероногие нуждаются в обследовании и прививках Фото: Иван МАКЕЕВ

Бездомных собак в приморском Дальнереченске поместят в питомник, чтобы проверить на бешенство, а затем привить. Профилактику проведут по поручению губернатора края Олега Кожемяко, об этом его попросили жители – они сами сообщили, что боятся стай диких псов.

Как сообщили в правительстве Приморья, в городе уже создан питомник с вольерами для беспризорных четвероногих.

Кожемяко о просьбе услышал в ходе рабочей поездки в Дальнереченск 14 сентября, где обсуждает проблемы муниципалитета с жителями и рабочими. В понедельник, 13 сентября, глава края инспектировал Лесозаводский городской округ.

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