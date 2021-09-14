Приморье за спорт и здоровье. Акция «10 000 шагов к жизни» с размахом прошла в краевой столице

Участниками спортивного мероприятия стали все желающие. Фото: Милана СОКОЛ

Проект «10 000 шагов к жизни», основанный Общероссийской общественной организацией «Лига здоровья нации», стартовал во Владивостоке в выходные. Акция, приуроченная ко Всемирному Дню сердца, прошла на Водной станции ЦСКА. Спортивное мероприятие состоялось в рамках федерального проекта «Укрепление общественного здоровья» и краевой программы «Развитие здравоохранения Приморского края» на 2020-2027 годы.

Участие в полезном проекте принял губернатор Приморья Олег Кожемяко, представители краевого Министерства здравоохранения и Министерства физической культуры и спорта, трудовые коллективы медицинских и торговых компаний, детских садов и просто неравнодушные жители края.

Название 10 000 шагов выбрано не случайно, это пешеходная дистанция, рекомендованная ВОЗ в качестве оптимального объема дневной двигательной активности для взрослого населения. Участники эстафеты смогли пройти обследование перед стартом, получить заряд позитива с тренером йоги смеха, а также прогуляться вдоль побережья до Рыбного рынка и обратно. Темп и дистанцию каждый выбирал индивидуально.

День на Водной станции выдался активным и насыщенным во всех смыслах. Помимо акции «10 000 шагов» прошли соревнования по скандинавской ходьбе, состоялось открытие Чемпионата ВМФ и презентация спортивной парусной школы. Словом, все, кто пришел на спортивный праздник, нашли себе занятие по душе.