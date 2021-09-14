В рамках Всемирного дня безопасности пациентов во Владивостокском клиническом родильном доме №3 пройдет ряд мероприятий

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В рамках Всемирного дня безопасности пациентов во Владивостокском клиническом родильном доме №3 будет работать телефон горячей линии 8 (908) 446-50-08, по которому женщины смогут позвонить и уточнить все интересующие их вопросы. Также в родильном доме состоится онлайн встреча 16 сентября в официальном аккаунте ВКРД №3 @roddom3.vl с врачами акушерами - гинекологами, неонатологами и специалистами отделения функциональной диагностики, что поможет участникам оперативно получить консультацию в режиме онлайн.