«Товарищ»-сосед плетет сети против жителя квартиры Владивостока

Фото: dps_vl125

На пятом этаже жилого дома Владивостока хозяин встретил необычного гостя – огромного паука загадочного окраса. Фото выложили в соцсетях. В комментариях автор и приморцы гадают, откуда такой нетипичный «зверь» прибыл в Приморский край.

- Друзья, вот такого «товарища» сегодня встретили на кухне, 5 этаж! Может, подскажете, что это за зверь? Какая-то несвойственная окраска для крестовика, размер 7 сантиметров с лапами. Для нашего региона, мне кажется, кажется, это редкий гость. У соседей не сбегал, - написал автор сообщения под снимками.

В комментариях во мнениях не сошлись – арахнид, видимо, останется неопознанным экземпляром. А вот для шуток простор нашелся: паука приморцы назвали «жителем Припяти», «мутагенным чудом», «гостем Тропиков».