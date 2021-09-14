Аэропорт Владивостока стал фигурантом дела из-за необоснованного завышения цен на парковку

На высокие цены на парковку жаловались жители Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Приморская антимонопольная служба из-за жалоб приморцев на необоснованную стоимость парковки завела дело. По информации УФАС Приморского края, АО «Терминал Владивосток» злоупотребляет своей монополией: это единственная организация, которая оказывает услуги парковки на территории аэропорта.

«Терминал Владивосток» самостоятельно регулирует ценники. Чтобы выяснить обоснованность цен, антимонопольщики запросили объяснений – никаких документов не последовало.

- В отношении АО «Терминал Владивосток» было возбуждено дело по признакам нарушения части 1 статьи 10 Федерального закона «О защите конкуренции», выразившегося в установлении и взимании экономически необоснованной платы за услуги парковки автотранспортных средств на привокзальной территории международного аэропорта Владивосток в 2020-2021 году, - гласит сообщение на сайте пресс-службы органа.

При этом до рассмотрения дела «Терминал Владивосток» уже подал иск, чтобы признать действия антимонопольщиков незаконными. По их мнению, УФАС неправомерно счел Общество монополистом.

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