В Приморье фотоловушки нацпарка засняли родственниц-леопардесс

Фото: amurleo_land

Сотрудники национального парка «Земля Леопарда» запечатлели двух редчайших краснокнижных кошек в тесном контакте: мама и взрослая дочь, две самки леопарда, живут в согласии. Дочка уже успела принести внуков.

- Такой «диалог» пятнистых хищников задокументирован в национальном парке впервые, - написали сотрудники парка.

Перед фотоловушкой сначала продефилеровала взрослая самка, и спустя две минуты – самка помладше. Леопардессы, как заверяют ученые, соседствуют намеренно: они знают о территориальной близости друг друга.

Долгое время леопарды считались одиночками, однако все больше случаев опровергают это, рассказали сотрудники «Земли Леопарда».

Маму зовут Умка (имя дано хранителем депутатом Ольгой Тимофеевой). Leo 113F - дочь Умки. В год рождения Leo 113F у Умки было трое котят, все они выросли до взрослого возраста. Двое из них, самка и самец, спустя время были отмечены далеко от участка матери, а Leo 113F осталась жить рядом.

Взрослая самка Умка. Фото: amurleo_land

Дочь Умки. Фото: amurleo_land

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