Приморские энергетики выполнили большую часть ремонтной программы

Специалисты Приморских электрических сетей (филиала АО «ДРСК», входит в Группу РусГидро) завершают подготовку к предстоящему осенне-зимнему периоду 2021-2022 гг.

На территории Приморского края энергетики чистят просеки, меняют опоры линий электропередачи, выполняют ремонт силовых трансформаторов и другого электротехнического оборудования.

К настоящему времени специалисты энергокомпании отремонтировали 722 километра воздушных линий электропередачи, почистили более 800 га просеки. Сейчас работы по чистке просек ведутся на линиях электропередачи 110 кВРеттиховка - Арсеньев – 2, Промысловка - Береговая 1, Глубинная - Восток 2, линиях 35 кВ Анучино – Чернышевка, Кролевцы – Многоудобное. Всего в этом году энергетикам предстоит расчистить 2159,3 га просеки, что превышает объемы прошлого года на 20%.

Энергетики Приморских электрических сетей также завершили капитальный ремонт трансформаторов 35 кВ на подстанции «Мельгуновка» в Ханкайском районе и подстанции «Озерная Падь» в Михайловском районе. Кроме этого, выполнены работы по замене опор в Хасанском, Надеждинском, Красноармейском и Спасском районах, отремонтированы114 трансформаторных подстанций.

«Ремонтная программа направлена на обеспечение бесперебойного и качественного электроснабжения потребителей. В этом году ряд мероприятий ремонтной программы выполняется в рамках реализации программы модернизации и реконструкции электросетевого комплекса (МиРЭК). Ее цель — повысить надежность энергоснабжения потребителей, обновить объекты инфраструктуры и защитить их от воздействия неблагоприятных погодных условий», -отметил заместитель главного инженера по эксплуатации ремонтам Константин Долганин.

На ремонтную программу этого года направлено 503 млн рублей. Энергетики планируют завершить все мероприятия до начала отопительного периода. Подтверждением готовности филиала к прохождению зимнего сезонастанет получение от Минэнерго РФ Паспорта готовности.