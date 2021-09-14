Ремонт и гидравлические испытания на теплосетях Владивостока на финишной прямой

Ремонтные работы на сетях во Владивостоке идут согласно графику. Фото: Максим Долбин/Администрация Владивостока.

Во Владивостоке продолжается масштабная подготовка к новому отопительному сезону. После гидравлических испытаний работы по устранению порывов кипят во многих районах города. Чтобы горячая вода быстрее вернулась в дома горожан, специалисты стараются в максимально короткие сроки устранить многочисленные протечки, закончить с ремонтом и переустройством проблемных участков. За соблюдением сроков и нормативов пристально следит администрация приморской столицы. Накануне с проверкой объекты ремонта посетил заместитель главы города Тарас Фищук.

Ремонт проходит в разных районах города. Фото: Максим Долбин/Администрация Владивостока.

Среди адресов, где сейчас трудятся рабочие – Ильичева, № 28, 30 и 32. Рядом с этими домами специалисты меняют поржавевшие трубы, из-за которых постоянно возникали порывы. Полностью завершить прокладку труб планируется на этой неделе. После чего сетевики проведут гидравлические испытания и благоустроят территорию в местах работ.

В июле часть жителей Ильичева лишилась горячей воды из-за аварии на сетях. Специалисты провели срочный ремонт, однако произошло еще пять порывов. Более того, по словам заместителя главы краевого центра Тараса Фищука, за последние два года здесь было уже больше 25 аварий. Поэтому решено было полностью заменить больше 150 метров изношенного трубопровода.

– Да, действительно, состояние сетей в городе неудовлетворительное. В среднем за год случается около 1700 порывов. Необходимо вкладывать большие средства не только из краевого, но и федерального бюджетов. В этом году мы планируем расширить инвестиционную программу муниципального предприятия «ВПЭС», увеличить объем ремонтных работ на следующий год. Наша основная задача сейчас – подготовка к зиме и проведение гидравлических испытаний, чтобы все дома были готовы к холодам и вовремя подключены к теплоснабжению, – поделился заместитель главы администрации.

Стоит отметить, что каждую среду в администрации города проходит заседание штаба по подготовке жилищно-коммунального и теплоэнергетического хозяйства к отопительному сезону. На прошлом совещании специалисты профильных ведомств рассказали, что все необходимые работы в рамках подготовки к отопительному периоду во Владивостоке проходят согласно графику.

Смотреть видеосюжет Во Владивостоке завершаются гидравлические испытания

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14