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Владивосток14 сентября 2021 11:21

Водитель, наехавший на девочку-подростка, стал фигурантом уголовного дела

Девочка госпитализирована с тяжелыми травмами
Руслан НОВИКОВ
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Дело расследуется под контролем прокуратуры

Дело расследуется под контролем прокуратуры

Фото: Иван МАКЕЕВ

В районе улицы Александра Францева в Уссурийске водитель конвойного автомобиля полиции наехал на 10-летнюю девочку. Она переходила пешеходный переход.

По информации пресс-службы МВД Приморья, после наезда несовершеннолетняя девочка была госпитализирована.

Следственные органы возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

Остальные обстоятельства не раскрываются. Материалы дела рассматриваются под контролем прокураторы Уссурийска.

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