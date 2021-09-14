На улице Черемуховой во Владивостоке почти завершили ремонт теплотрассы

Фото: МУПВ «ВПЭС»

Практически завершился ремонт тепловой системы домов на улице Черемуховой во Владивостоке. Подрядная организация заменила более 330 метров изношенной сети – теперь подавать воду в дома будет новенькая гибкая труба. Как заверили в пресс-службе мэрии Владивостока, срок ее жизни до 30 лет.

Планировали поменять только трубу горячего водоснабжения, но в итоге изношенной оказалась и труба центрального отопления. Всего в районе заменять полкилометра трубы вокруг дома на Черемуховой, 22. Обновят четыре тепловые камеры.

По адресам Черемуховая, 8,1 2а, 16, 18, 18а, 20, 22 и Гульбиновича, 4, воду планируют полностью восстановить до 30 сентября.

- Плановый ремонт городских теплосетей надо проводить комплексно. Трубы не менялись по 30, а то и 50 лет. Поэтому необходимо не латать и менять всего по 100 метров трубы, а реконструировать всю тепловую систему. Нам важно, чтобы люди зимой не оставались без отопления, а тепловики не вскрывали один и тот же участок теплотрассы по несколько раз за год, сообщили специалисты в администрации Владивостока.

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