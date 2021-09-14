Фонд «Круг добра» оказывает помощь юным паллиативным пациентам из Приморья

Паллиативная помощь Фото: Алексей БУЛАТОВ

Особое внимание в России уделяется маленьким пациентам, которые столкнулись с опасными для жизни диагнозами. В январе 2021 года по инициативе президента Владимира Путина был создан фонд «Круг добра» для поддержки детей с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями. Председатель фонда Александр Ткаченко посетил на этой неделе Приморье, где встретился с представителями общественных организаций и медицинских учреждениях, рассказал о паллиативной помощи детям и деятельности фонда.

На территории Приморского края с помощью фонда «Круг добра» лекарственные средства получают 16 детей. Благодаря такой поддержке юные пациенты могут вести более качественный уровень жизни.

«Без государственной помощи семья редко может себе позволить те затраты, которые необходимы для того, чтобы поддерживать жизнеобеспечение таких детей. Важно, что цели фонда совпадают с направленностью нашего государства и нашего здравоохранения. Фонд занимается системной организацией помощи таким детям», - отметила министр здравоохранения Приморского края Анастасия Худченко.

Председатель фонда Александр Ткаченко во время круглого стола рассказал о проделанной за девять месяцев работе. Так, с 6 января по 13 сентября 2021 года фонд оказал помощь 1405 детям. За это время на закупку лекарственных средств и лечение было направлено 23 миллиардов рублей. В перечень включено 23 заболевания, по которым юные пациенты могут получить помощь, но на сегодняшний день фонд предоставляет всего 19 лекарственных средств. Также за девять месяцев работы было подписано 22 договора на лечение злокачественных заболеваний крови и кроветворных органов и тяжелых незлокачественных болезней крови и врожденных иммунодефицитов.

«Я приехал в Приморье с определенной целью – уже прошло 9 месяцев с начала работы фонда и, согласно уставам правительства, фонд обязан вести мониторинг эффективности использования препаратов, переданных в регион. Мы должны совершать мониторинг их использования, движения, ну и самая главная оценка – качества проведенного лечения. Фонд создан как дополнительный механизм к действующим программам государственных гарантий, поэтому деятельность фонда по лекарственному обеспечению должна лаконично встроиться в действующую систему оказания помощи детям с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями. На данный момент в Приморье 16 детей, которые получают помощь от фонда, конечно же, их значительно больше. Деятельность фонда – это системная помощь, и часто в обществе возникает вопрос, как принимается решение о выборе заболеваний и лекарственных препаратов», - рассказал Александр Ткаченко.

Александр Ткаченко Фото: Анастасия ПОЛЕТАЕВА

Отметим, что деятельность фонда включает в себя лекарственное обеспечение, в том числе и не зарегистрированными лекарственными препаратами, обеспечение медицинскими изделиями и техническими средствами реабилитации, входящими в федеральный перечень.

В Приморье паллиативная помощь деткам оказывается в Краевой клинической больнице №2. Отделение паллиативной помощи было открыто 18 ноября 2019 года, которое было названо «Дом для Виктории». Вика - так звали первую маленькую пациентку больницы, которая получала здесь паллиативную помощь и уход еще до открытия самого отделения. У воспитанницы центра содействия семейному устройству было серьезное неизлечимое заболевание.

Заведующая отделением паллиативной помощи Алина Шалыгина рассказала, что еще два года назад паллиативная помощь в крае почти не оказывалась.

«Всего в Приморье на 2019 год умерло более 25 тысяч человек, из них 236 – дети, среди них паллиативная помощь в конце жизни нужна была около 158 человек. На 1 сентября 2019 года детской паллиативной помощи в Приморье так таковой не было. К 2024 года паллиативных коек должно быть 10, две койки - длительной респираторной поддержки и организация выездной амбулаторной службы в составе четырех бригад», - отметила Алина Шалыгина.

Алина Шалыгина Фото: Анастасия ПОЛЕТАЕВА

Это и многое другое достигается благодаря государственной программе «Развитие здравоохранения Приморского края» на 2020-2027 годы.

Отметим, среди приоритетных задач фонда «Круг добра» - реализация дополнительного механизма организации и финансового обеспечения оказания медпомощи детям с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями, в том числе редкими, а также обеспечение таких детей лекарствами и медицинскими изделиями, включая не зарегистрированные в РФ.