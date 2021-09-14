На уклонившегося от армии мужчину из Приморья завели уголовное дело

Мужчине из города Артем грозит реальный срок

На мужчину из Приморья заведено уголовное дело из-за того, что он дважды проигнорировал повестку и уклонился от армии. По причине не явки в комиссариат, жителю города Артем грозит до 2 лет лишения свободы.

19 января 2021 года 25-летний мужчина лично под расписку получил повестку, в которой уже была назначена дата прохождения медкомиссии — 1 апреля 2021 года. Однако, в назначенный день он так и не явился.

Затем мужчину еще раз известили о том, что явка в комиссариат необходима и нельзя от нее уклоняться и ему прислали новую повестку. Но житель Артема проигнорировал и это, после чего было заведено уголовное дело по факту уклонения от армии. По ч. 1, ст. 328 УК РФ 25-летнему приморцу грозит штраф до 200 тысяч рублей, испытательные работы, арест до полугода или лишение свободы сроком до 2 лет.

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