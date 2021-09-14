Замглавы избиркома Приморья: «Никогда еще видеонаблюдение на выборах не было так доступно»

Роман Охотников Фото: Анастасия ПОЛЕТАЕВА

Уже в эту пятницу, 17 сентября, участки для голосования в Приморье распахнутся и начнутся выборы депутатов в Государственную Думу и Законодательное собрание края. В отличие от предыдущих подобных выборов, голосование будет проходить в три дня – пятница, суббота и воскресенье, все участки будут оснащены средствами противовирусной защиты, а записи с камер наблюдения на участках теперь будут транслировать картинку не просто в интернет, а в специальные региональные центры наблюдения.

По словам зампредседателя избирательной комиссии Приморского края Роман Охотникова, в нашем регионе такой центр разместится во Владивостоке в здании Пушкинского театра (Пушкинская, 27). Сюда будет поступать сигнал со всех участков, где установлены камеры от Ростелекома, а таких участков в регионе 701. И любой желающий сможет, по его словам, в этот центр попасть и увидеть, что происходит на участках во время голосования и затем подсчета голосов.

Всего же в Приморье откроется около 1300 участков. Там, где камер с возможностью передачи сигнала нет, обещают вести стационарную видеофиксацию. Эти данные потом тоже передадут в Центр наблюдения и сформируют за три дня громадный архив записей, который будет храниться в течение некоторого времени.

- Такое в российской истории в первый раз, - заявляет Роман Охотников. - Анализ этих данных позволит разрешить конфликтные ситуации, если они будут возникать, пресечь возможные нарушения – карусели, двойные голосования, которые в прошлом встречались. И улучшить в перспективе избирательную систему. Позволить повысить прозрачность и гласность избирательного процесса.

По его словам, такие Центры наблюдения открываются в каждом субъекте Российской Федерации.

- Там может присутствовать любой желающий, увидеть, как происходит процесс наблюдения за выборами. Там будут присутствовать представители Общественной палаты, СМИ, кандидатов и политических партий. В этом плане мы движемся вместе со всей Российской Федерацией, в одной плоскости, по одному вектору. И по оценкам Центризбиркома, пожалуй, никогда еще так доступно не было видеонаблюдение, никогда еще не было такого широкого охвата видеонаблюдением избирательных участков. Более 80% избирателей, голосующих на избирательных участках, попадут под видеонаблюдение. Остальные участки будут охвачены средствами видеофиксации. Современные технологии позволяют быть уверенными, что ничто не останется незамеченным. Это значимо для избирательного процесса, - отмечает Охотников.

Он пояснил, что ранее на выборах пропускной способности каналов связи не всегда хватало ля качественного сигнала. Но в этом смысле технологии шагнули вперед. И теперь сигналы со всех камер на участке будут идти в центр наблюдения по специальному каналу связи, без зависаний.

- Технических проблем быть не должно как раз в этом смысле. Видеостена, которая будет оборудована в центре видеонаблюдения, будет одновременно фиксировать не один, а несколько избирательных участков, можно будет одномоментно следить. И круглосуточно, - заверил Охотников, напомнив, что участки будут открыты для голосования в каждый из трех дней с 8:00 до 20:00. 19 сентября после 20:00 участки закрываются, и начинается подведение итогов.