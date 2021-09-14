«Адмирал» проиграл «Динамо» в первом домашнем матче во Владивостоке

«Адмирал» проиграл со счётом 3:5 | Фото: ХК «Адмирал» Владивосток | vk.com

Хоккейный клуб «Адмирал» проиграл московскому «Динамо» в первом домашнем матче сезона 2021-2022, который состоялся во Владивостоке. Счет не обрадовал приморских болельщиков — 5:3 в пользу гостей из Москвы, однако, есть и те, кто был впечатлен игрой «моряков». В первых минутах игры «Адмирал» смотрелся уверенно и открыл счет. Далее шли кошки-мышки: 1:1, 2:1, 2:2, 3:3 и под конец москвичи вырвались вперед, забив еще две шайбы. Губернатор Приморского края Олег Кожемяко выступил недолгим с приветственным словом и отметил, что жители Приморья скучали по таким зрелищным играм. — Сегодня мы встречаем новый состав «Адмирала». Они готовы сражаться за финальную победу. Мы все будем болеть за наших ребят, — сказал губернатор. 17 сентября на «Фетисов Арене» «Адмирал» сыграет с «Северсталью». Матч состоится в 19:30.

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