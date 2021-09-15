Подполковник полиции стал новым главой ОМВД Находки

Фото: ОМВД России по Находкинскому городскому округу

В приморской полиции в Находке представили нового начальника отдела ОМВД. Удостоверение вручил лично полковник полиции, заместитель начальника УМВД Приморья Эдуард Хавабу.

Хавабу пожелал успехов на службе. Он высоко оценил работу сотрудников во время шестого Восточного экономического форума. Полицейские получили благодарственные письма.

Выделили на награждении лейтенанта юстиции Наталью Трубникову – она получила вымпел «Лучший следователь» за расследование уголовных дел.

Максим Крыгин – уроженец Находки, службу начал в 1999 году. Удостоен нескольких медалей МВД России «За отличие в службе». С декабря 2020 Крыгин возглавлял отдел МО МВД России «Партизанский».

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