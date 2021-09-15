От COVID-19 скончалось 1097 приморцев

Новые данные от оперштаба на 15 сентября Фото: Олег УКЛАДОВ

Новые актуальные данные по распространению коронавирусной инфекции в Приморье опубликовал региональный оперативный штаб. По состоянию на 15 сентября в крае выявлено 220 новых заболевших. Всего же с начала пандемии заразу подхватили 65 680 человек.

Выздороветь за прошедшие сутки смогли 164 приморца, а всего с болезнью справились 58 446 жителей региона.

К сожалению, ковид унес жизни четырех человек. Всего от инфекции скончались 1 097 заболевших.

Таким образом получается, что в настоящее время на лечении находится 6 137 человек.

В Приморье продолжается вакцинация населения. Хотя бы одним компонентом привиты 402 497 проживающих на территории региона.

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