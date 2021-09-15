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Владивосток15 сентября 2021 3:31

Губернатор Приморья высоко оценил дорожную модернизацию края

Всего за три года на приморские дороги потратили 55 миллиардов рублей
Руслан НОВИКОВ
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Дорожный ремонт в Приморье распланируют на 3 года вперед

Дорожный ремонт в Приморье распланируют на 3 года вперед

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Завершен ремонт находкинских дорог, что позволит плотнее ремонтировать трассы других районов края, заявил Олег Кожемяко. Глава края добавил, что в Приморье высокие темпы дорожного ремонта.

- Дорога в Находку была практически уничтожена, и за два года мы её капитально отремонтировали, построили мосты – только в этом году сдадим пять сооружений, в 2022 году сделаем оставшиеся. Параллельно строим новую дорогу. Все это позволит сместить акценты в дорожном ремонте на другие территории, - сказал Кожемяко.

По информации пресс-службы правительства края, большую часть проблемных участков в муниципалитетах приведут в порядок до зимы. Объем средств на модернизацию дорог составил 55 миллиардов за три года, увеличившись в разы, добавили в пресс-службе края.

Губернатор добавил, что модернизацию дорог нужно распланировать на три года вперед.

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