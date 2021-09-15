МТС получила Гран-при PROBA Awards за серию народных аудиогидов по городам России

Компания «МТС», которая предоставляет цифровые, медийные и телекоммуникационные сервисы, сообщает о том, что федеральная социально-просветительская программа МТС «Городские легенды» стала обладателем Гран-при международной премии PROBA Awards 2021 за самый креативный коммуникационный проект.

Creative Grand Prix вручают компаниям и коммуникационным программам с яркой идеей и уникальным творческим решением, которые объединяют большое число участников и имеют значимый общественный резонанс. Проект «Городские легенды» также одержал победу в номинации «Продвижение территорий», отмечающей эффективные и оригинальные практики для достойного представления регионов и городов страны.

«Городские легенды» - всероссийский проект, нацеленный на развитие внутреннего туризма с помощью цифровых сервисов с уникальным контентом, в создании которого участвует местное население. МТС привлекает городских активистов, краеведов, историков и журналистов к созданию бесплатных мобильных аудиогидов с фокусом на достопримечательностях, лучше всего раскрывающих колорит и особенности территории. Отличительная черта аудиоэкскурсий в том, что они содержат неочевидные факты из жизни регионов, о которых не всегда знают даже коренные жители. Мобильные аудиогиды МТС создала для 20 регионов России, их прослушали уже более 100 тысяч раз. Во Владивостоке аудиогид «Городские легенды» на русском и английском языке работает с 2020 года. Маршрут полуторачасовой экскурсии стартует от граффити «Алеут на Алеутской» и финиширует у скульптуры тигрят на Спортивной Набережной.

PROBA Awards учреждена в 2000 году, премия нацелена на развитие профессиональных коммуникаций, поиск выдающихся специалистов отрасли и привлечение внимания к самым громким коммуникационным проектам. В жюри премии входят ведущие эксперты в области связей с общественностью, цифровых и массовых коммуникаций, рекламы и маркетинга, представители крупного бизнеса, федеральных СМИ и профессиональных ассоциаций. Наряду с Cannes Lions, Global SABRE Awards, Gold Quill Awards, премия входит в Национальный рейтинг коммуникационных компаний с высшей градацией — класса «А».