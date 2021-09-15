В небоскребе Владивостока пройдут соревнования дальневосточных служб МЧС

Спасатели Дальнего Востока покажут навыки в соревнованиях Фото: Андрей АБРАМОВ

Во Владивостоке на территории небоскреба «Аквамарин» пройдут соревнования МЧС 18 сентября. Специалисты газодымозащитной службы поднимутся по лестничному маршу на 41-й этаж здания. Призером окажется тот, кто поборет высоту быстрее остальных.

Как сообщили в пресс-службе МЧС Приморья, в подъеме «Дальневосточная вертикаль» покажут себя спасатели почти со всего Дальнего Востока: Приморского, Хабаровского, Забайкальского краев, Магадана и Бурятии.

«Аквамарин» расположен по адресу Арсеньева, 2а. Высота владивостокского Бурдж-Халифа – 155 метров.

Соревнования запланированы с 10 до 16 часов 18 сентября.

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