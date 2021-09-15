Уходу за пожилыми в Приморье обучат более 100 соцработников

Пенсионеры нуждаются в комплексном уходе Фото: Василий Вахрин

В Приморском центре соцобслуживания обучение начали более сотни сотрудников. Они изучают долговременный уход за пожилыми людьми. Занятия проходят как очно, так и онлайн, как сообщили в пресс-службе правительства края.

Психологи среди соцработников изучают аспекты социально-медицинской реабилитации, другие изучают лекции по долговременному уходу. Как сообщили в пресс-службе, очная и заочная учеба организована для мобильных соцработников. Днем они могут быть на выезде или дома у пенсионера, а в любое удобное время прослушать записанные лекции. Очно занимаются 20 сотрудников.

О важности знаний психологической помощи напомнила глава минтруда Приморья Светлана Красицкая:

- Важно научить их [соцработников – прим.ред.] распознавать признаки неблагополучия со стороны здоровья клиентов, обучить тактике действий, дать навыки оказания первой помощи. Безусловно, в этой работе нам не обойтись без межведомственного взаимодействия с врачами. Ведь именно от них поступает первая информация о том, что человек нуждается в долговременном уходе, – cказала министр.

Образованием занимается некоммерческая организация «Геронтология» - научно-исследовательский центр. Двумя годами ранее центр обучил более 80 специалистов ухода за маломобильными людьми.

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