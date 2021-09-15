Дальний Восток
ФотоВидеоCovid-19 во ВладивостокеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Дальний Восток
ФотоВидеоCovid-19 во ВладивостокеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Дальний Восток
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Владивосток15 сентября 2021 5:52

Лихачка из Приморья оплатила 58 штрафов от ГИБДД

За нарушения закона из своего кармана жительница отдала 58 тысяч рублей
Руслан НОВИКОВ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Жительница Владивостока регулярно нарушала скорость

Жительница Владивостока регулярно нарушала скорость

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Приморском крае жительница регулярно нарушала скорость при вождении – в отношении ее ГИБДД составила 58 административных штрафов. Неуплата дошла до заведения новой «административки» - уже за уклонения от исполнения наказания. В итоге гражданке пришлось отдать из кармана 58 тысяч рублей, как сообщили в приморском УФССП.

Женщина не явилась на прием к приставам даже после привлечения по по ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ «Уклонение от исполнения административного наказания». Тогда приставы выехали к месту проживания, но дверь открыла только мама гражданки. Документы передали ей, разъяснив, что нарушительнице в случае уклонения придется отдать машину.

Лишь после угрозы ареста автомобиля жительница дальневосточной столицы посетила отделение судебных приставов. За 58 штрафов она была должна оплатить 31 тысячу рублей, но с исполнительным сбором (что иронично) гражданка отдала ровно 58 тысяч рублей.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14