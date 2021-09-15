Лихачка из Приморья оплатила 58 штрафов от ГИБДД

Жительница Владивостока регулярно нарушала скорость Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Приморском крае жительница регулярно нарушала скорость при вождении – в отношении ее ГИБДД составила 58 административных штрафов. Неуплата дошла до заведения новой «административки» - уже за уклонения от исполнения наказания. В итоге гражданке пришлось отдать из кармана 58 тысяч рублей, как сообщили в приморском УФССП.

Женщина не явилась на прием к приставам даже после привлечения по по ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ «Уклонение от исполнения административного наказания». Тогда приставы выехали к месту проживания, но дверь открыла только мама гражданки. Документы передали ей, разъяснив, что нарушительнице в случае уклонения придется отдать машину.

Лишь после угрозы ареста автомобиля жительница дальневосточной столицы посетила отделение судебных приставов. За 58 штрафов она была должна оплатить 31 тысячу рублей, но с исполнительным сбором (что иронично) гражданка отдала ровно 58 тысяч рублей.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14