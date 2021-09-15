Работающие приморцы рассказали, как перенесенный ковид сказался на продуктивности

Чаще всего (доля от 55%) болели представители сотрудники сферы безопасности, медики и фармацевты, специалисты по закупкам Фото: ИВАНОВА Диана

Служба исследований сервиса соискателей hh.ru опубликовала исследование после опроса работников Приморья, переболевших ковидом. В крае среди сотрудников победили болезнь 69% - это наивысший показатель на Дальнем Востоке. Но какую цену заплатили работающие приморцы после восстановления?

- Почти половина (45%) жителей Приморского края из числа переболевших ковидом заметили общее снижение своей продуктивности, каждый третий (26%) точно не заметил никакого негативного влияния болезни, 22% скорее не ощущают их, 7% затруднились с ответом, - отметили в службе.

Половина переболевших работников независимо от возраста независимо от возраста. Женщины говорили об этом чаще мужчин. А вот респонденты от 55 лет и старше работают с удовольствием: они отметили, что ковид почти не отразился на самочувствии.

- Большинство (58%) жителей Приморского края заметили у себя какие-либо из последствий COVID-19. Чаще всего люди отмечали такие симптомы как слабость и усталость, снижение работоспособности, ухудшение внимания, забывчивость, проблемы с обонянием и вкусом, одышку и нарушения сна. Чуть реже приморцы отмечали такие симптомы как - тревога, частые головные боли и перепады настроения. В отдельных случаях респонденты рассказали о болях в суставах, выпадении волос, обострении хронических заболеваний, депрессии и повышенной потливости, - сообщили специалисты hh.ru.

При этом какой-либо поддержки, как сообщили в HeadHunter, в приморских компаниях добиться сложно. Более половины (58%) от работодателя после болезни не получили льгот. У 4% лечение входит в ДМС, у 6% опрошенных можно уйти в отпуск с сохранением зарплаты.

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