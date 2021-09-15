В сотнях домов Владивостока не будет воды 15, 22 и 29 сентября

Котики тоже не хотят оставаться без воды Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Во Владивостоке отключения воды пройдут в три дня: 15, 22 и 29 сентября. В среду, 15 сентября, дома по адресам Корнилова, 1, 3, 5; Вострецова, 13, 15, 15а, 36, отключат от водоснабжения из-за ремонта по устранению аварии. Предположительно, вода вернется в дома к 18 часам, сообщил Примводоканал.

22 сентября десятки домов останутся без воды с 9 до 22 часов. Это дома на Буковой, 1,3; на Бурачке, 4-10, 11-17а, на Воронежской, 15,17,19, Вязовой, Гульбиновича, Запорожской, Зои Космодемьянской, 16. Также холодной воды не будет в домах по адресам:

Интернациональная, 57-71а. Калинина, 111, 113. Каштановая. Кизиловая. Кипарисовая. Могилевская. Надибаидзе, 17, 19. Окатовая, 2-20, 7-21, 28, 35-39, 46, 48. Олега Кошевого, 25-33. Пихтовая, 5а, 7, 12, 12а. Поселковый пер. 6, 11, 16, 18. Поселковая 1-я. Поселковая 2-я. Поселковая 3-я. Тамбовская. Терешковой, 1-27, 10-26а. Фастовская, 2, 2а, 2в, 7-33, 10-14, 20. Харьковская, 1-11, 10, 30-36а, 33-49, 57а. Черемуховая, 8-32, 11-15.

29 сентября в городе вновь будут массовые отключения. Воды не будет по адресам:

100 лет Владивостоку, 86-146, 150в, 107-133а, 137а, 139, 139а, 141, 143, 155, 159, 159а, 159б, 159в, 159г, 159р, 178, 178а, 180, 182; Академика Воронова, 2, 6, 7, 8, 8а, 9, 10-16, 11, 11а, 15, 17, 19, 20, 22, 23, 25; Академика Крушанова, 3, 5, 7, 7а, 11а, 12, 14, 15, 17, 19; Арсенальная, 15; Беломорская, 13, 15; Верещагина, 4, 4а, 5, 6, 6а, 15а, 15д, 18, 22-30; пер Верещагина, 9, 19; Горького, 1-9, 6-10л; Грекова, 27-33 ст;3; Давыдова, 7, 7а, 9, 11, 16, 20, 20а, 21, 22, 22а, 24, 28, 28а, 28б, 28в, 28д, 29, 29а, 30, 30а, 31а, 32, 33а, 34, 36, 38; Дачная 1-я, 1, 2-20, 9-11в, 17-25, 26а, 26б, 26в, 26д, 27- 63; Кирова, 2, 2а, 4, 6, 8, 10, 10а, 12, 14, 14/1, 14/2; Лесная, 1-11, 2, 17а, 17б, 17в, 17д, 21, 23, 23в, 23д, 25б, 25в, 25д, 30; Маковского, 1-11, 2-10, 30, 30а, 30б, 30в, 34, 75, 79а, 180; Менделеева, 1-5/2, 4-8, 9, 9 ст;1, 9 ст;2, 14 ст;2, 14ст;3, 18а, 20а, 22а, 24, 28, 34, 36, 39а, 39в, 40, 41, 41а, 41в, 41д, 41ж, 43а, 46, 48, 48а; Мусоргского, 1-3г, 6, 9, 9д, 13-21, 22, 24, 25-51в, 26-38, 46, 63-67в, 71-81, 89-95; Планерная, 9, 11, 12, 13, 16, 19, 21, 27, 28, 29, 31, 34, 36, 46, 46а, 48, 50, 50/1, 51, 54; Поленова, 4а,5-17в, 32, 34; Полетаева, 2, 2а, 3, 3а, 5, 4, 18б, 18в, 20, 20а, 20б, 20в, 20 ст;1, 20 ст;2, 32а, 39, 41, 42, 45; пер; Полетаева; Профессора Куренцова, 1-33; Радио, 9-15, 18-44, 50; пер; Радио; Рубинштейна, 5, 7, 7а, 8, 10, 10а, 10б, 10в, 12, 12а, 14б; Русская, 21, 21б, 23, 25, 49, 51, 53, 53а, 53б, 53д, 139; Семирадского, 25-31, 48-52в, 61; Сурикова, 8-30, 9а, 34, 40, 44; Узбекская, 13,13а, 15, 15а; Хивинская, 17; Шишкина, 31-33а, 37а-41 ст;1, 47-49а, 50, 52, 60-70, 70-96.

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