Антициклон принесет небольшие дожди и тепло в Приморье в четверг, 16 сентября

В Приморье облачность будет сменяться ясным солнцем Фото: Алексей БУЛАТОВ

Синоптики прогнозируют похолодание вечером в среду, 15 сентября. Столбики термометров дойдут до 25°С. В четверг ночью погода изменится: край накроют облака. Осадков еще не будет, при этом ночь будет теплее на 3-6 градусов.

Днем в четверг фронты будут смещаться над краем, вызывая местами небольшие и умеренные дожди. Максимальная температура +16...+23°С.

Во Владивостоке во второй половине среды, 15 сентября, температура повысится до +19...+22°С. В четверг во Владивостоке будет облачно с прояснениями, свежий юго-восточный ветер. Ночью преимущественно без осадков, температура +14...+17°С. Днем возможен небольшой дождь, температура +18...+20°С.

Синоптики предупреждают, что на 2-3 градуса снизилась температура воды. В заливе Посьета, например, сейчас +21°С.