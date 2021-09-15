Приморцам для выигрыша машин и квартир за вакцинацию остался последний день

На кону две квартиры и пять машин Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Приморском крае 25 сентября в эфире ОТВ-Прим объявят победителя розыгрыша квартир и автомобилей за вакцинацию от коронавируса. У приморцев есть последний шанс поучаствовать – однокомпонентную прививку «Спутник Лайт» для этого нужно поставить 15 сентября, чтобы успеть получить иммунитет.

Участвовать могут граждане, постоянно проживающие на территории Приморья. Зарегистрировались уже 89 288 жителей – это каждый четвертый привившийся.

Для участия в розыгрыше необходимо:

– быть зарегистрированным по месту жительства на территории Приморского края;

– быть включенным в регистр вакцинированных на территории Приморского края;

– иметь подтвержденную учетную запись на портале Госуслуги;

– зарегистрироваться до 23:59 20 сентября на Региональном портале госуслуг Приморского края и получить уникальный код участника жеребьевки.

Победителя объявят 25 сентября после жеребьевки. При этом они сначала пройдут проверку на соответствие условиям розыгрыша – это займет два дня.

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