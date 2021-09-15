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Владивосток15 сентября 2021 8:44

«Раскорячился посреди дроги»: сломанный большегруз во Владивостоке мешает пешеходам и водителям

Крупногабаритная техника стоит на оживленном участке с раннего утра
Милана СОКОЛМилана СОКОЛ
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Большегруз частично перегородил проезд.

Большегруз частично перегородил проезд.

Фото: Милана СОКОЛ

Во Владивостоке длинномер сломался в крайне неудачном месте – посреди оживленной дороги, да еще и на «зебре». Крупногабаритная техника мешает и водителям, и пешеходам. Как отмечают очевидцы, фура стоит на спуске с раннего утра.

Неприятная ситуация произошла при спуске с улицы Всеволода Сибирцева на Пушкинскую. Что именно произошло с большегрузом пока непонятно, но очевидно, что поломка серьезная.

– Раскорячился посреди дроги, бегал утром вокруг машины, так и осталась стоять, – ругаются очевидцы.

Проезд из-за длинномера на Пушкинскую сейчас затруднен, но пробки нет. Надеемся, что водителю удастся починить технику до вечернего часа пика.

Машина сломалась на пешеходном переходе.

Машина сломалась на пешеходном переходе.

Фото: Милана СОКОЛ