«Раскорячился посреди дроги»: сломанный большегруз во Владивостоке мешает пешеходам и водителям

Большегруз частично перегородил проезд. Фото: Милана СОКОЛ

Во Владивостоке длинномер сломался в крайне неудачном месте – посреди оживленной дороги, да еще и на «зебре». Крупногабаритная техника мешает и водителям, и пешеходам. Как отмечают очевидцы, фура стоит на спуске с раннего утра.

Неприятная ситуация произошла при спуске с улицы Всеволода Сибирцева на Пушкинскую. Что именно произошло с большегрузом пока непонятно, но очевидно, что поломка серьезная.

– Раскорячился посреди дроги, бегал утром вокруг машины, так и осталась стоять, – ругаются очевидцы.

Проезд из-за длинномера на Пушкинскую сейчас затруднен, но пробки нет. Надеемся, что водителю удастся починить технику до вечернего часа пика.