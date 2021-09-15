Крупнейшую ГРЭС Приморья ждет серьезный ремонт

Поручение о модернизации дал Кожемяко на встрече с рабочими ПримГРЭС Фото: Правительство Приморского края

В ближайшие годы самую крупную электростанцию в Приморье, ГРЭС в Лучегорске, модернизируют. За три года с 2022 года ремонт проведут на всех девяти энергоблоках, турбинах и другом оборудовании. Это серьезно увеличит выработку электричества, сообщили в пресс-службе правительства Приморья.

По поручению главы Приморья Олега Кожемяко обновление ждет и Лучегорский угольный разрез. Именно на добываемом здесь топливе работает Приморская ГРЭС. Поступает новая техника, в том числе многотонные БЕЛАЗы, создается отдельный участок для ремонта подвижного состава, включая, тепловозы. Такое техперевооружение даст возможность увеличить добычу угля с 3,6 до 5 миллионов тонн в год к 2024 году.

Вместе с тем, нужно больше уделить внимание социальным вопросам, благоустройству района, улучшению коммунальной инфраструктуры, - добавил губернатор края. Более того, в Лучегорске появится физкультурно-оздоровительный комплекс, приведут в порядок местные стадионы.

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