По ту сторону залива. Глава Владивостока проверил, как решаются проблемы жителей одной из самых отдаленных от города территорий

Ряд проблемных вопросов решен по просьбе жителей Берегового. Фото: Максим Долбнин

Константин Шестаков возглавляет Владивосток чуть больше трех месяцев, но уже не в первый раз посещает с рабочим визитом село Береговое, одну из самых отдаленных от городского центра территорий, расположенную на другом берегу Амурского залива. Населенный пункт входит в состав Фрунзенского района, здесь проживают более 400 человек. В прошлый визит жители озвучили ряд проблем, которые уже удалось решить.

Например, на улице Овражной восстановили пешеходный мост и проезд. Дорожные службы «Примавтодора» теперь регулярно грейдируют основную дорогу к селу. Решается вопрос и с работой в селе участкового. Теперь сотрудник полиции будет приезжать сюда один раз в неделю, но есть необходимость сделать так, чтобы помощник участкового постоянно проживал в Береговом. По словам главы города, вопрос о необходимости обеспечения такого человека квартирой решен.

- Готовы эту задачу проработать с правоохранительными органами и надеемся, что в ближайшее время такой человек приступит к работе, – отметил Константин Шестаков.

Кроме того, в селе восстановили уличное освещение и устранили недостатки на детской площадке. Ее создали еще в 2019 году по программе «1000 дворов», однако возникли проблемы, которые пришлось решать властям, – отводить воду, ремонтировать игровые формы.

Теперь в планах обустройство спортивной площадки на территории школы № 49 для волейбола и баскетбола. По словам главы города, дети из Берегового сами попросили о ней.

- Постараемся в максимально сжатые сроки выполнить эту просьбу, – подчеркнул глава города.