В Уссурийске годовалая девочка утонула в ванной из-за нетрезвой многодетной матери

Женщине грозит до двух лет тюрьмы Фото: Архив "КП"

Инцидент произошел в Уссурийске на улице Можайской. Многодетная нетрезвая мать не уследила за купающейся в ванной годовалой дочерью, из-за чего ребенок утонул. Об этом сообщает vl.ru.

Мама посадила маленького ребенка в ванну, включила воду и пошла в соседнюю комнату распивать спиртное со своей знакомой. Через какое-то время она вспомнила, что оставила маленького ребенка одного в ванной, наполненной водой, но было уже слишком поздно. Скорая, которую вызвала мать, не смогла спасти жизнь малышке — ее тело уже не подавало признаков жизни.

После того, как полицейские отвезли нетрезвую мать в участок, выяснилось, что она является безработной и ранее уже была судима за умышленное причинение вреда здоровью. Вместе с этим стало известно, что многодетную мать, у которой пятеро детей, уже лишали родительских прав. Женщина состоит на учете. Глава семейства, отец детишек, не один раз совершал преступления и был судим. На данный момент он находится за решеткой.

СК возбудил уголовное дело в отношении многодетной матери. Женщине грозит до двух лет тюрьмы. С нее взяли подписку о невыезде.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14