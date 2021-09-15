В Приморье на 65-ом году жизни скончался подполковник полиции и ветеран Владимир Мергин

Владимира Анатольевича многие жители Партизанска считали настоящим героем. Фото: partizansk_go | instagram.com

В Приморье 14 Сентября на 65-ом году жизни скончался подполковник полиции в отставке, ветеран боевых действий, член Совета ветеранов ОМВД России по городу Партизанску и заместитель генерального директора ООО «Контракт» Владимир Анатольевич Мергин. Администрация Партизанска, ветераны и личный состав ОМВД России выразили соболезнования родственникам Мергина.

Владимира Анатольевича знают многие жители Партизанска. Благодаря инициативности Мергина в городе было построено новое здание для местного ОМВД. Будучи членом Совета ветеранов ОМВД, Владимир Анатольевич принимал активное участие в движении ветеранов, патриотическом воспитании молодежи, охране общественного порядка и личной безопасности граждан, за что неоднократно поощрялся грамотами и благодарственными письмами.

Службу в милиции Мергин начал еще в далеком 1978 году и закончил ее в 2011, дослужившись до звания подполковника. Также он неоднократно участвовал в военных действиях на Северном Кавказе, и за проявленные отвагу и мужество был награжден госнаградами и знаками отличия.

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