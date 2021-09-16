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Владивосток16 сентября 2021 3:15

Приморье ждет мощный циклон 21 сентября

Погода в крае будет меняться каждые два дня
Руслан НОВИКОВ
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Не исключены грозы из-за прихода циклона

Не исключены грозы из-за прихода циклона

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Погода в Приморском крае, по информации портала Маглипогода, будет меняться каждые два дня. При этом похолодания, заверил синоптик, ожидаются только в конце сентября. Во вторник, 21 сентября, край посетит мощный циклон.

«Если думали, что лето ушло, то вы ошибаетесь», - пишет автор Маглипогоды.

Фронт будет двигаться с запада: 16 и 17 сентября он принесет тепло из Китая. В разных районах края пройдут незначительные осадки. Затем в Приморье будет почти летняя погода.

Мощный циклон выйдет на край 21 сентября, в связи с чем синоптик объявил «предварительное предупреждение №1». В крае пройдут дожди от умеренных до сильных, местами пройдут сильные и очень сильные дожди с грозами. Южный ветер усилится до сильного; поднимутся волны.

Однако автор сообщил, что даже после циклона похолодания не будет.

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