Измельчители веток и машина для пересадки деревьев пополнят парк техники Владивостока

На «боевое дежурство» в приморской столице заступят измельчители веток. Фото: Сергей Баланов

Несколько дней назад в интервью «Комсомольской правде» мэр Владивостока Константин Шестаков рассказал, на что были потрачены дополнительные 1,6 миллиарда рублей, которые город получил дополнительно из федерального и краевого бюджетов. В числе прочего называлась и закупка новой техники. О какой именно технике идет речь, подробно рассказали в пресс-службе мэрии.

Уже на этой неделе администрация города планирует разместить на электронной площадке ряд аукционов на закупку новой коммунальной техники для благоустройства. Как прокомментировали в городском управлении дорог и благоустройства, парк коммунальной техники пополнят бульдозер, два самосвала, два измельчителя веток и машина для выкапывания и пересадки деревьев.

Новая техника поступит в муниципальные дорожные службы «Содержание городских территорий» и «Дороги Владивостока» и станет существенным подспорьем дорожникам. Невозможно, к примеру, недооценить, как сильно нужны городу измельчители веток. Последствия небывалого ледяного шторма в ноябре прошлого года приходится ликвидировать до сих пор. Да и текущих дел, таких как санитарная обрезка деревьев, меньше не стало. Новая техника поможет оперативно перерабатывать ветки в щепу.

Машины для пересадки деревьев помогут при благоустройстве городских парков, скверов и зон отдыха. В городе в последнее время реконструировано уже множество скверов и других общественных пространств, город готовится приступить к благоустройству Покровского парка, парка Минного городка. Новая техника позволит выполнять часть работ по благоустройству с минимальными затратами.

По словам начальника управления дорог и благоустройства - заместителя главы администрации Николая Зайцева, технику должны будут поставить в город уже в этом году.

Кроме закупки техники деньги, по словам Константина Шестакова, пойдут на асфальтирование дороги на Русском острове в районе Ворошиловской батареи, благоустройство территории возле бухты Ахлестышева, строительство велодорожек, развитие бесплатной лыжной трассы в поселке Канал, ремонт фасадов и пирсов на Батарейной набережной и многое другое.