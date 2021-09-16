Пробка начинается с "Чайки". Установка лееров в районе Некрасовского путепровода обездвижила трассу во Владивостоке

Установка лееров продлится около двух недель. Фото: Милана СОКОЛ

Масштабная многокилометровая пробка сковала движение из пригорода Владивостока в направлении центра города. Причиной транспортного коллапса стали дорожные работы в районе Некрасовского путепровода и остановки общественного транспорта «Молодежная». Здесь начался монтаж леерного ограждения, которое поможет обезопасить аварийный участок. Поэтому автомобилистам придется набраться терпения.

Читатели «КП-Владивосток» поделились, что сейчас пробка в сторону города начинается от «Чайки». Как рассказали журналисту редакции в пресс-службе администрации города, специалисты намерены ликвидировать очаг аварийности с помощью лееров. Не редко на участке между «Молодежной» и стадионом «Строитель» случаются серьезные ДТП, включая смертельные, периодически авто вылетают на встречную полосу.

– Решение обезопасить участок было принять совместно с ГИБДД после мониторинга. Общая протяженность леерного ограждения чуть больше 1,5 километров, оно будет таким же, как установлено от остановки «Перевал» до «Фабрики Заря». Установку должны завершить до конца сентября, но специалисты будут стараться работать быстрее, – отметила официальный представитель администрации Владивостока.

Чтобы не стоять в пробках автомобилистам советуют миновать ремонтируемый участок через объездную дорогу – «Кунгасный – Нефтеветка». Буквально сегодня специалисты начали ее дополнительно отсыпать и грейдируют, чтобы объезд не вызывал затруднений.