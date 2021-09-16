Краевой бюджет Приморья направит еще 5,3 миллиарда рублей в социальную сферу

Большая часть финансов пойдет в медицину и образование Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

На развитие здравоохранения, образования и транспорта Приморье направит еще 5,3 миллиарда рублей, решили депутаты на сессии приморского парламента.

На рост зарплаты направлено более 700 миллионов рублей (на 3,9%) с 1 октября для бюджетников. Здравоохранение получит 300 миллионов на капитальный ремонт и имущество, свыше миллиарда направят на развитие сферы. Еще почти по 200 миллионов выделили на образовании и министерству труда.

Доходная часть краевого бюджета в 2021 году составит 158 миллиардов рублей, увеличившись на 4,8 миллиарда. Расходы на социальные сферы увеличат на 5,3 миллиарда, в сумме это 166,3 миллиарда. Дефицит составит до 8,3 миллиарда рублей, указано в сообщении.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14