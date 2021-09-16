Во Владивостоке 50 школ будут работать в дистанционном режиме 17 и 18 сентября

Поход в школу отменили, но придется учиться дома Фото: Алексей БУЛАТОВ

В пятницу, 17 сентября, из-за работы избирательных участков в школах города, учебный день пройдет онлайн в 49 школах. Часть школ (33) примут участие в Дне здоровья.

Школы, где нет участков, будут работать в обычном режиме – таких в городе четыре.

- Решение о графике занятости учеников принимает руководитель школы. Однако все дети так или иначе будут организованы, - сообщили в пресс-службе мэрии.

В Ленинском районе 17 сентября в Сети будут заниматься ученики гимназии № 1 (10-11 классы), школы № 2, 8 (1-9 классы), 11, 22, 57, 77 (4-11 классы), а также лицей «Технический» (7-9,11 классы). 18 сентября в онлайн перейдут ученики 10 и 11 классов гимназии №1. На День здоровья пойдут ученики 2-9 классов первой гимназии, все ученики школ №22 и 28.

В штатном режиме будут работать школы № 42 и 49 – там нет избирательных участков. Ученики начальных классов школы № 18 отправятся на мероприятия в Дом детского творчества.

18 сентября на дистанционном обучении будут только ученики школы № 13, так как она работает в шестидневном режиме.

В Советском районе 17 сентября учебу в Сети организуют в 11 школах. Это образовательные учреждения № 7, 12 (1-4,6,9 классы), 37, 48 (11 классы), 58, 60 (начальная школа и 8-11 классы), 61, 63, 70, 72, 79. День здоровья пройдет в семи образовательных учреждениях. Это лицей № 3 и школы № 12 (5, 7, 8, 11 классы), 16, 44, 48 (1-10 классы), 60 (6-7 классы), 71. Также на экскурсии отправятся дети 5-х классов школы № 60.

В Первомайском районе 17 сентября в дистанционном формате будут работать 10 школ. Это образовательные учреждения № 21, 25, 27, 35, 50, 54, 59, 62, 65, 81. День здоровья пройдет в школах № 32, 33, 45, 74 и лицее № 41. В штатном режиме будут работать школа № 29.

В Первореченском районе 17 сентября дистанционное обучение будет организовано в 11 образовательных учреждениях. Это школы № 1 (1-4 классы), 19 (1-4 классы), 23, 38, 52, 67, 68, 69, 76, 82 и 83. День здоровья пройдет в школах № 1 (5-9 классы), 19 (5-10 классы), 43, 51, 53, 56, гимназии № 2. В штатном режиме работает начальная школа № 10.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14