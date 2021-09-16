Сила интернета спустя шесть дней помогла найти украденную в Приморье хаски

Хаски искали на протяжении 6 дней. Фото: instagram.com/_irina_andreychenko_

В селе Кневичи в Приморье двое мужчин, пока хозяев не было дома, украли со двора хаски по кличе Хати. По счастливой случайности, похитителей заметила соседка, когда выходила с дочкой из дома, она то и рассказала владельцам собаки, что животное увезли на красном советском мотоцикле в неизвестном направлении. Собака сильно не сопротивлялась, потому что она по натуре своей очень дружелюбная.

Хати - 9 лет, из них 8 она провела в квартире. Семья год назад достроила дом и переехала в него совсем недавно. Хотели как лучше для Хати - давали ей свободно гулять по двору, даже подумать не могли, что рядом могут оказаться непорядочные люди.

Сначала поисками хаски занимались самостоятельно. Хозяйка собаки Ирина ходила вместе со своими детьми по по поселку, опрашивала местных жителей. Ирина Вместе с мужем выезжали по адресам, в которых орудуют живодеры и любители собачьего мяса, но Хати нигде не было. Написали заявление в полицию.

Маленькая Хати. Фото: Ирина Андрейченко

Неравнодушные люди поддерживали Ирину и помогали ей в поисках. Когда-то щенков Хати раздавали в хорошие руки, один из них оказался у местной жительницы Екатерины, она поддерживала и помогала Ирине на протяжении всех шести дней, что длились поиски. И именно она связалась с человеком, который сообщил предположительный адрес, где могли держать собаку.

- Я мониторила комментарии в пабликах чуть ли не каждый час. Хати, мама нашей собачки Майи, значит особенная и уже родная. Где-то в десятом часу вечера я увидела, что под одним из постов женщина написала, что видела похожую собаку на Нижнем девятом [район Артема - прим ред] в районе бани, где живут цыгане. Я скинула скриншот переписки Ирине, она сразу же отправилась туда, - рассказала Екатерина.

Ирина не могла ждать до утра. Не смотря на то, что на дворе стояла ночь, они с мужем поехали по указанному адресу. Муж Ирины начал свистом звать собаку. На свист реагировать ее приучили дома. И чудо произошло, вот она, их Хати, живая и здоровая стоит перед ними.

- Я не поверила своим глазам, обняла свою малышку и разрыдалась! Если честно, для меня эти шесть дней были адом. Понятия не имею какие цели преследовали похитители. Если бы с Хати что-то случилось, я бы никогда себе этого не простила. Она так дорога мне, мой муж подарил мне ее на 25 лет. Собаки – это дети, и беречь их нужно, как мы оберегаем наших детей. Я так рада, что наш пушистый друг дома, в кругу семьи и весь этот ужас позади. Мы уже свозили ее к ветеринару, проверили состояние ее здоровья, с ней все хорошо. Я искренне желаю каждому хозяину найти свою потеряшку, - рассказала Ирина.

Заявление из полиции Ирина забирать не собирается, но на данный момент, насколько ей известно, похитители не задержаны. По ее мнению, им все может сойти с рук, и они остаются безнаказанными.

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