«Украл попугаев»: Жителю Приморского края дали пять лет тюрьмы за ограбление зоомагазина

Грабитель угрожал продавщице зоомагазина ножом Фото: архив "КП"

28-летнему жителю Приморского края вынесли приговор по делу о разбойном ограблении зоомагазина в городе Артеме на улице Кирова. Преступление было совершено еще в декабре 2020 года, об этом сообщают в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю.

Сообщение в полицию об ограблении зоомагазина поступило от продавщицы. Она рассказала, что бандит угрожал ей ножом, забрал деньги из кассы и украл волнистых попугаев, находившихся в клетке. Приморца поймали по горячим следам.

Обыскав квартиру, где был прописан злоумышленник, сотрудники правоохранительных органов обнаружили украденных птиц и деньги, которые он забрал силой.

Его причастность к разбойному ограблению полностью доказана, и теперь суд приговорил 28-летнего жителя Приморского края к пяти годам тюрьмы в колонии строгого режима.

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