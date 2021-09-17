В семнадцати районах Приморья можно получить детские сертификаты на бесплатные занятия в кружках и секциях

Вопросы допобразования обсудили в Приморье. Фото: Александр Щербак

В Приморском крае с первого сентября ведется работа над персонифицированным финансированием дополнительного образования для детей от 5 до 17 лет. Уже сейчас получить сертификат на бесплатное посещение детских секций и кружков могут жители Арсеньева, Артема, Спасска-Дальнего, Большого Камня, Владивостока, Дальнереченска, Лесозаводска, Находки, Партизанска, Уссурийска, а также Анучинского, Михайловского, Октябрьского, Надеждинского, Пограничного, Ханкайского и Хорольского районов. Как сообщили в пресс-службе РМЦ Приморского края, в остальных муниципалитетах ПФДО заработает следующей осенью.

Чтобы получить сертификат необходимо, во-первых, авторизоваться и оставить заявку на портале «Сетевой город. Образование», в простонародье электронный дневник. Оформить сертификат онлайн не получится, заявление необходимо отнести в уполномоченную организацию. Список таких организаций можно найти на портале ПДФО Приморского края. После активации сертификата в личный кабинет электронного дневника придет уникальный номер для записи на кружки и секции, а также логин и пароль для входа на портал ПДФО, где можно ознакомиться со списком доступных занятий и записаться на них. Сертификат нужно получить один раз, он будет действительным до совершеннолетия ребенка. После достижения 14 лет ребенок может самостоятельно оформить сертификат.

Главный специалист по реализации проектов РМЦ Екатерина Барилина отметила, что логин и пароль доступа к электронному дневнику должен быть уже оформлен в школе или детском саду, где обучается ребенок.

Екатерина Барилина. Фото: из личного архива

«Если вы потеряли данные для входа на портал, а образовательная организация не может помочь с их восстановлением, обратитесь в опорный центр дополнительного образования по месту жительства. Если и эта инстанция не помогает, то следует позвонить нам в Региональный модельный центр Приморского края, мы точно поможем», - пообещала Екатерина Барилина.

Номинал сертификата имеет разное значение в зависимости от района. В будущем ожидается повышение сумм в сертификатах. Сейчас это значение варьируется от 10 до 15 тысяч. Софинансирование сертификата невозможно, оплатить занятия можно только в рамках исходной суммы.

По словам Директора РМЦ Александра Харлана, в настоящий момент за сертификатами обратились порядка 30 тысяч людей, этот показатель в ближайшее время планируется увеличить до 200 тысяч.

Директор РМЦ Александр Харлан. Фото: Александр Щербак

«Две тысячи детей уже получили сертификаты. Да, есть технические проблемы, система новая, но мы оперативно обрабатываем все вопросы. В целом со всеми возможными сложностями на оформление сертификата требуется максимум одна неделя, - отметил Харлан, добавив, что каждый глава муниципалитета, где уже внедряется ПФДО, взял на себя обязательство обеспечить в этом году 58% детей дополнительным образованием. Мероприятия проводятся в рамках государственной программы «Развитие образования Приморского края» на 2020-2027 годы.