Приморские дети смогут посещать кружки и секции за бесплатные сертификаты

Самые разные кружки и спортивные секции стали еще доступнее Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Приморье вводится механизм финансирования дополнительного образования – кружков, секция, клубов. О том, как и куда может записаться ребенок в творческие секции, рассказал директор Регионального модельного центра Приморья Александр Харлан.

- Главная цель – привлечь к занятиям в кружках и секциях как можно больше ребят по всему краю, дать возможность заниматься и тем, кому ранее по каким-то причинам это было недоступно. Теперь дети получают сертификат, который дает им возможность направить его номинал на дополнительное образование, и эти занятия оплатит государство, - отметили в пресс-службе правительства.

Харлан рассказал, что уже 50 254 ребенка получили и активировали сертификат. Из них почти 14 тысяч детей записали на кружки по новым правилам.

- Впоследствии более 200 тысяч детей в Приморье смогут воспользоваться своим правом и реализовать сертификат на программы дополнительного образования, - уточнил директор РМЦ.

Для получения сертификата, прежде всего, нужен доступ к порталу «Сетевой город. Образование» – в личном кабинете можно онлайн подать заявку на сертификат, распечатать шаблон заявления на его активацию, туда же приходит и сам электронный сертификат. Дополнительную информацию и инструкцию активации сертификата можно найти на портале 25.pfdo.ru.

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