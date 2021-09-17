На капитальный ремонт 43 школ Приморья направили 215,8 миллиона рублей

Скоро дети смогут коротать время у облагороженных школ, а не во дворах Фото: Алексей БУЛАТОВ

Общий объем средств из федерального и краевых бюджет на реконструкцию приморских школ составляет 215,8 миллиона рублей. Из них освоили 78,8 миллиона – на них отремонтированы 24 школы и еще в 19 ведется ремонт.

По информации пресс-службы правительства края, в текущем году ремонт завершится к 15 декабря.

Финансирование здания для дошколят составляет еще почти 75 миллионов рублей – в 20 из 27 детских садов работы уже завершены.

Ранее на проблему, как сообщили в пресс-службе, особое внимание обратил Юрий Трутнев. Полпред ДФО заявил, что у образования в регионе есть ряд проблем, но инфраструктура - самая худшая из них.

- Из общего количества зданий школ – 5 470, капитального ремонта требует 20% – 1 092. По этому показателю Дальний Восток опережает среднероссийский показатель в два раза, - заявлял ранее полномочный представитель президента.

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